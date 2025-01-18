Сегодня утром баллистическую ракету над Киевом сбили на малой высоте, поэтому она нанесла столько ущерба.

Об этом комментарии "РБК-Украина" заявил бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Балистические ракеты крайне сложны цели для перехвата. Обе ракеты, атаковавшие Киев, были сбиты", - сообщил он.

По словам Игната, "такое случается", когда боеголовка ракеты детонирует уже после сбития.

Экс-спикер также отметил, что фрагменты сбитых ракет не могут исчезнуть в воздухе, они падают на землю.

Напомним, что утром россияне совершили массированный обстрел города Киев, погибли четыре человека. В результате атаки была сильно повреждена станция метро "Лукьяновская". После прорыва труб вследствие обстрела по улицам несётся поток воды.

Воронка после ракетной атаки на метро Лукьяновская.

Также сегодня россияне ударили ракетами по центру Запорожья. Десять человек получили ранения, два человека считаются пропавшими без вести.

Война в Украине идет 1060-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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