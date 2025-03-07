Проект Стамбульских соглашений 2022 года может стать "точкой отсчета" для будущих переговоров Украины и РФ, но потом нужно будет разработать "что-то совершенно новое", потому что они не являются справедливыми.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью FOX 5 NY.

"Мы работаем с разными подходами. Это предложение исходило от россиян. Когда смотришь на стамбульские соглашения, нужно понимать, что они были составлены через 30 дней после вторжения. Тогда требования в них были весьма значительными, а Украина находилась в очень ослабленном положении.

Я соглашусь со Стивом (спецпредставителем Трампа Уиткоффом), что это отправная точка. Но я не считаю, что это справедливый и уравновешенный вариант. Нам нужно разработать что-то совершенно новое. Можно начать переговоры с этого документа, если стороны захотят, но дальнейшие шаги – это уже работа переговорных команд. Я знаю, что президент Эрдоган хотел бы использовать это как отправную точку, но любой разумный человек должен внимательно изучить содержание этих соглашений. Нельзя возвращаться в прошлое – нужно исходить из сегодняшней реальности", - заявил Келлог.

"Судя по контексту заявлений Келлога, он считает Стамбульские соглашения несправедливыми в отношении Украины.

Напомним, что основными пунктами проекта этих соглашений были:

нейтральный статус Украины и не вступление в НАТО (с чем в целом согласен Трамп и его команда и вряд ли поэтому Келлог может считать этот пункт несправедливым),

вывод российских войск на линию 24 февраля 2022 года за исключением Донбасса, по которому должны были быть отдельные договоренности (сейчас добровольный отвод российских войск на линию февраля 2022 года выглядит нереальным и в команде Трампа о нем не говорят, продвигая тему прекращения огня по линии фронта),

ограничение численности ВСУ. Только этот пункт пропадает под определение "несправедливости" в отношении Украины, о которой говорит Келлог.

То есть, его нынешнее заявление, теоретически, можно трактовать как то, что он против сокращения численности украинской армии.

Также против этого выступает и Зеленский", - комментирует ситуацию наш телеграм-канал "Политика Страны".