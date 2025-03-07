Президент США Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин настроен на окончание войны. И добавил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Белом доме.

На вопрос, верит ли он в мирные намерения российского президента после ночного удара по Украине, Трамп ответил утвердительно.

"Я верю, мы хотим иметь дело с Россией. Хотя они чертовски бомбят Украину сейчас… Я нахожу более трудным иметь дело с Украиной, честно говоря, и у них нет козырей на руках", - сказал Трамп.

Также у него спросили, не использует ли Путин остановку поставок оружия Украине в свою пользу.

"Он делает то, что делал бы любой другой", - ответил президент США.

"Я думаю, что он (Путин - Ред.) хочет это остановить... Я думаю, и Украина этого хочет", - добавил Трамп.

Кроме того, он выразил убеждение, что Путин не хотел начинать войну в Украине и что без участия его как президента США мирное урегулирование конфликта в Украине "не имело бы ни единого шанса".

При этом сегодня Трамп пригрозил России масштабными санкциями за то, что та одолевает Украину на поле боя.

Ранее он говорил, что доверяет Путину.