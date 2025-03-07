Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения масштабных санкций против РФ.

Об этом он написал на странице в собственной социальной сети Truth.

По его словам, Россия "разносит" Украину на фронте.

"Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение. Россия и Украина, садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно", - призвал президент США.

Скорее всего, заявление Трампа о возможности введения санкций против РФ связано с сегодняшним массированным ракетным ударом россиян по украинской энергетике. После него в Украине и на Западе ещё активнее стали задавать вопрос, почему Трамп давит только на одну сторону, принуждая Киев к переговорам и ослабляя возможности ВСУ в том числе отражать российские воздушных удары путем прекращения поставок ракет для ПВО и разведанных для предупреждениях об атаках.

Поэтому Трамп старается показать, что давит на обе стороны, и закончил свое сообщение призывом и к Украине, и к России как можно скорее сесть за стол переговоров.

Угрозы введения новых санкций против РФ наверняка будут с воодушевлением восприняты в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский после сегодняшнего удара активно продвигает идею временного моратория на воздушные атаки на инфраструктуру, стараясь побудить Трампа принять этот план, который с вероятностью, близкой к 100%, отвергнет РФ, после чего переговоры сорвутся.

Вероятно, это понимает и сам Трамп, а потому продолжает настаивать на скорейшем полном (а не частичном, как хочет Зеленский) прекращении огня, показывая, что в случае необходимости готов давить и на Россию.

Однако тут есть несколько важных моментов.

Во-первых, позиция России заключается в том, что она готова к переговорам хоть завтра, но не готов Киев, который даже не отменяет указ о запрете на переговоры с Владимиром Путиным, а потому мяч на украинской стороне. Сам Трамп также неоднократно заявлял, что Путин хочет мира.

Во-вторых, все предыдущие санкции не оказывали столь критически сильного воздействия на РФ, чтобы подорвать способность Москвы вести войну. Поэтому не очень понятно, какие ещё более сильные санкции может ввести Трамп, чтобы повлиять на Кремль. Даже если таковые найдутся, то эффект скажется в любом случае не сразу и это вряд ли повлияет прямо сейчас на позицию РФ.

В-третьих, введение новых американских санкций может ещё больше сблизить РФ с Китаем и поломать переговорную стратегию Трампа в отношении Москвы, которая нацелена на то, чтобы такого сближения не допустить.

Поэтому пока непонятно, действительно Трамп намерен ввести масштабные санкции против РФ либо просто пытается показать, что будет оказывать давление сразу на две воюющие стороны, принуждая их к миру.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессант допустил новые санкции против РФ, если это поможет добиться мира в Украине.

А сам Трамп вскоре после инаугурации говорил, что не исключает санкций против российской энергетики, если РФ не пойдет на переговоры.