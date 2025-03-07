После остановки военной помощи Украине у президента США Дональда Трампа допустили новые санкции против РФ, если это поможет добиться мира в Украине.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, сообщает Bloomberg.

По его словам, Соединенные Штаты без колебаний введут полный пакет санкций против российских энергоносителей, если это поможет добиться прекращения огня.

Бессент раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не усилила энергетические санкции против РФ, боясь повышения цены на топливо.

"Какой смысл в существенной военной и финансовой поддержке Украины без соответствующих санкций?" - заявил министр.

Бессент также подчеркнул, что под руководством Трампа санкции будут использоваться "недвусмысленно и агрессивно". Отметил и то, что Белому дому удалось усадить Киев за стол переговоров путем давления, а дополнительные санкции против Москвы могут поспособствовать дополнительным рычагам в ходе обсуждения условий мирного соглашения.

Напомним, Трамп вскоре после инаугурации говорил, что не исключает санкций против российской энергетики, если РФ не пойдет на переговоры.

Однако все это пока остается без практических последствий. При этом политик уже начал переговоры с РФ и заявляет, что Москва стремится к завершению войны. В частности, после перепалки в Белом доме он заявил, что "Путин хочет мира, а Зеленский намерен воевать дальше".

Также Трамп и члены его команды не исключили снятие санкций с России в случае прекращения огня. По данным американских СМИ, Белый дом уже дал команду проработать вопрос снятия части санкций с РФ.