Президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что война в Украине может закончиться "через несколько недель", а переговоры с Россией идут "очень хорошо".

"Война может скоро закончиться. В течение нескольких недель. Да, я так думаю. Я думаю, мы можем покончить с этим в течение нескольких недель, если будем умны. Если мы не будем умны, это будет продолжаться, и мы будем терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать. А мы этого не хотим. И помните, что я сказал. Это может перерасти в третью мировую войну, а мы этого тоже не хотим", - заявил Трамп.

Он сказал, что рассчитывает, что Зеленский приедет в Овальный кабинет подписывать мир.

При этом на вопрос о возможном отказе Украины от территории в мирном соглашении с Россией Трамп сказал: "Посмотрим". И добавил, что надеется, что Украине удастся вернуть часть своей территории.

"Но это вопрос переговоров", - заявил Трамп.

При этом он отметил, что обеспечение безопасности Украины после завершения войны ляжет на страны Европы.

На том же брифинге Трамп заявил, что Путин не против размещения натовских военных миротворцев в Украине. А Макрон представил ему план развертывания французских и британских военных.

Ранее в команде Трампа заявили, что основой мирного договора об Украине могут стать Стамбульские соглашения 2022 года.