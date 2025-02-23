В основу мирного договора по урегулированию российско-украинского конфликта могут лечь Стамбульские соглашения 2022 года.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.

"У нас прошли очень убедительные и содержательные переговоры (с РФ - Ред.), по итогам которых были подняты протокольные стамбульские договорённости. Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией. Это будет замечательный день", – прокомментировал он.

Напомним, что Стамбульские соглашения 2022 года предусматривали принятие нейтралитета Украиной и сокращение Вооружённых сил.

О том, что эти требования Москвы должны лежать в основе мирного сношения с Киевом ранее неоднократно заявляли российские власти.

Как мы писали, Уиткофф провёл разговор с главой РФ Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Кремль будет требовать сокращения ВСУ и на возможных новых переговорах, но Украина на это не согласится.