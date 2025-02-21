Спецпосланник Трампа Уиткофф подтвердил, что в Москве провел длительный разговор с Путиным
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил, что во время визита в Москву провел длительный разговор с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Sky News.
"Это была отличная поездка. Я провел много времени, беседуя с президентом Путиным, развивая дружбу и отношения с ним. Все это привело к тому, что Марк (Фогел, американский учитель, освобожденный по обмену - Ред.) сел на самолет", - заявил Уиткофф.
Напомним, после освобождения американца Марка Фогеля, которого в России приговорили России к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков Уиткофф заявил, что дружба президента США и Путина, вероятно, продолжится.
"Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира", - сказал спецпосланник.
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