Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил, что во время визита в Москву провел длительный разговор с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Sky News.

"Это была отличная поездка. Я провел много времени, беседуя с президентом Путиным, развивая дружбу и отношения с ним. Все это привело к тому, что Марк (Фогел, американский учитель, освобожденный по обмену - Ред.) сел на самолет", - заявил Уиткофф.

Напомним, после освобождения американца Марка Фогеля, которого в России приговорили России к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков Уиткофф заявил, что дружба президента США и Путина, вероятно, продолжится.

"Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира", - сказал спецпосланник.

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