Война в Украине была спровоцирована, и не обязательно россиянами.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который ведет переговоры с Россией.

По его словам, разговоры о вступлении Украины в НАТО стало угрозой для россиян.

"Война не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали россияне. Тогда были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. Президент говорил об этом. Это не должно было произойти. По сути, это стало угрозой для россиян", - сказал Уиткофф.

Отмечается, что теперь российская сторона дала понять, что они готовы положить этому конец.

Кроме того, спецпредставитель Трампа заявил, что согласен с критикой своего президента в адрес лидера Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, что я согласен с президентом Трампом, у него очень острое ощущение того, что необходимо сделать для достижения продолжительного мира между Россией и Украиной", - добавил Стив Уиткофф.

Несколько дней назад Уиткофф подтвердил, что во время визита в Москву провел длительный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

После визита в Москву он заявил, что дружба президента США и Владимира Путина, вероятно, продолжится.

Мы разбирали в отдельном материале, кто такой Стивен Уиткофф и что значит его миссия.