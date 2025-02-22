У России есть возможность оккупировать территории Донбасса до конца года.

Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, спустя три года военных действий в Украине, самые кровавые сражения могут быть еще впереди.

"При нынешних тенденциях, РФ потребуется время до конца года, чтобы захватить оставшуюся часть Донбасса, без чего прекращение войны в любом случае маловероятно. Поэтому нет никаких гарантий, что переговоры между США и россией приведут к разрешению конфликта. К сожалению, это означает, что самые кровавые сражения войны еще впереди, поскольку российские военные стремятся максимально увеличить свое военное преимущество", - пишет издание.

По мнению президента США Дональда Трампа, это война была в интересах Джо Байдена.

"Трамп хочет найти быстрое решение и двигаться дальше. Если это не удастся, он может умыть руки и пусть европейцы разбираются с этим", - говорится в статье.

Отмечается, что Москва и Вашингтон считают проведение выборов в Украине одним из главных условий для достижения успешного урегулирования.

Напомним, депутаты украинского парламента ожидают заключения мирного договора в ближайшее время, а после этого – президентских, парламентских и местных выборов.

При этом украинская ЦИК собирает информацию о состоянии помещений для голосования по всей стране. Для ответа на соответствующий запрос комиссии властям выделен один месяц - до 5 марта 2025 года.