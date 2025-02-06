Участники соцопроса назвали потенциальные угрозы, которые могут воплотиться в Украине в ближайший год и волнуют их больше всего.

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг".

Рост цен назвали в числе основных угроз 33% респондентов, экономический кризис беспокоит 32% респондентов. Меньше опрошенных боятся усиления обстрелов (27%) и оккупации территорий (25%). Также респонденты боятся демографического кризиса, остановки поступления иностранной помощи, отключений света и нарушения прав и свобод.

Также опрос показал, что среди украинцев растут критические настроения в оценках общей ситуации: около половины (49%) респондентов полагают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, 35% считают, что в правильном.

Большинство украинцев говорят об ухудшении в ряде сфер жизни за последний год: в экономической (80%), политической (62%) ситуации страны, материальном положении семьи (60%), сплоченности народа (55%), состоянии здоровья (54%).

На общее психоэмоциональное состояние украинцев, прежде всего, влияют переживания за потерю близкого человека (40%), здоровье и физическое самочувствие (31%), материальное положение (29%), ситуация с безопасностью (28%), новости и события в Украине и мобилизация близких, родственников в ВСУ (по 23%).

Также авторы исследования изучали факторы объединения и разъединения общества.

Респонденты считают, что объединять могут борьба с коррупцией (50%) и экономическое благосостояние (44%), а разъединять – рост коррупции (58%) и экономический упадок (49%). Другими значительными факторами разъединения могут быть политические выборы (29%) и разный опыт во время войны (28%).

Опрос проводился в ноябре – декабре 2024 года, в нем приняли участие 5600 человек.

Ранее мы рассказывали об опросе, показавшем, что большинство украинцев готовы к началу переговоров для завершения войны.

Также украинцы и предприниматели считают, что в прошлом году в стране усилилась коррупция.