Сегодняшние заявления президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве вызвали неоднозначную реакцию в украинской блогосфере.

Ниже приводятся диаметрально противоположные комментарии, опубликованные в Фейсбуке.

Так, журналист Алексей Степура смоделировал возможную реакцию главы США Дональда Трампа на заявление Зеленского о готовности сложить президентские полномочия ради мира в Украине.

"Сейчас Трамп напишет: "Подавай в отставку, долб@@б, и сразу будет мир. Ты же сам это предложил, как и свои редкоземельные металлы! Тебя за язык не тянули", – написал Степура.

В то же время предприниматель Алексей Давиденко считает, что на прошедшей конференции Зеленский был более убедительным, чем обычно.

"Это была одна из лучших его конференций. Без позёрства, без хамства, без апломба, без бумажки. Откровенная, честная, с цифрами, нюансами и деталями хода переговоров", – написал Давиденко.

Между тем в США конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, поддерживающая Трампа, призвала Зеленского уйти в отставку после его пресс-конференции.

"Зеленский заявил, что уйдет в отставку ради мира и членства в НАТО.

Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы.

Мы больше не платим за их войну", - написала она.

Как мы писали, пресс-конференция Зеленского показала отказ Трампу по всем пунктам.

В частности, Зеленский заявил, что Штаты требуют прекращения огня в Украине без предоставления гарантий безопасности.