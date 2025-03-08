Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность вывода тысяч американских военнослужащих из ФРГ с их дальнейшей передислокацией на территории Венгрии.

Об этом сообщает британская ежедневная газета The Telegraph, ссылаясь на источники, близкие к администрации Белого дома.

Новый глава США, который неоднократно настаивал на том, что Европа должна уделять больше внимания своим собственным оборонным возможностям, всё сильнее разочаровывается в том, что в плоскости российско-украинского конфликта европейский континент не настроен на мирное урегулирование с РФ, говорится в статье.

"Трамп возмущён тем, что они (Европа, – ред.), по всей видимости, подталкивают к войне", – сообщил источник.

По данным Telegraph, президент США рассматривает возможность перевода войск из Германии "в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией".

Ранее о том, что Трамп готов вывести контингент США из Европы сообщало издание ANSA.

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