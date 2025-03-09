Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал украинских активистов в США, которые, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, преследовали его и напугали его 3-летнюю дочь.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Первый - мир, второй - проигрыш, третий - разгром и капитуляция. К сожалению, власть ведет нас ко второму и третьему варианту. Что мы добьемся пытаясь атаковать 3-летнюю дочь Венса? Он изменит свою позицию и начнет посылать нам все оружие, которое есть в США? Просто скажите. Мне любопытно. Как это работает? Давайте не делайте глупости. Без США ничего невозможно. Ничего. Нам нужно не ссориться с администрацией Трампа, а пытаться наладить сотрудничество. Мы уже поссорились – получилось не очень. Давайте в другую сторону идти", - написал Гончаренко.

Также он посоветовал всем, кто в США "хочет протестовать и нападать на детей человека от которого зависит наши поставки оружия" ехать в Украину.

"Пожалуйста, приезжайте в Украину. Здесь вы гораздо нужнее", - пишет нардеп.

При этом Гончаренко, так же как и ранее Юлия Тимошенко, раскритиковал заявление главы немецкой разведки о том, что Европе выгодно, чтоб война в Украине шла до 2030 года.

"А давайте не 5 и не 10 лет. Давайте кончать. Чтобы дальше восстанавливать экономику, развивать армию. Потому что сейчас нам важно сохранить страну", - написал Гончаренко.

Также он призвал прекратить заниматься мессианством о "защите Европы Украиной".

"Для всех, кто хочет защищать Европу и НАТО: 1. Они сами себя сумеют защитить. 2. Если они переживают, что Россия на них нападет, то пусть атакуют их первыми. Есть путь через Беларусь. А нам нужно заканчивать с мессианством. Нам не нужно никого спасать. Себя надо спасти", - написал Гончаренко.

Война в Украине идет 1110-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 марта 2025 года в обновляемом онлайне.