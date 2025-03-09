Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал проукраинских активистов, которые встретили его на улице во время прогулки с ребенком.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, во время прогулки с дочкой их "преследовала" группа сторонников Украины.

"Сегодня, когда я гулял с моей трехлетней дочерью, за нами по пятам следовала группа протестующих и кричала "Слава Украине", отчего моя дочь все больше беспокоилась и боялась", - пишет Вэнс.

После этого вице-президент решил вступить в дискуссию с людьми, попытавшись объяснить им свою позицию.

"Я решил поговорить с протестующими в надежде, что смогу выменять несколько минут разговора на то, что они оставят моего малыша одного. (Почти все они согласились.) В целом это был уважительный разговор, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы - дерьмовый человек", - добавил Вэнс.

Напомним, вице-президента США с семьей на курорте Шугарбуш в американском штате Вермонт встретили протестующие с лозунгами в поддержку Украины.