Прекращение потока американских вооружений может иметь "катастрофические последствия для Украины".

Об этом пишет американский новостной телеканал CNN.

"Один украинский чиновник предупредил, что к маю или июню у страны могут закончиться артиллерийские снаряды", – передаёт издание.

Также источник CNN в украинском правительстве утверждает, что имеющиеся у Киева запасы ракет противовоздушной обороны для американских зенитных комплексов Patriot могут исчерпаться в течение нескольких недель.

В статье говориться, что до прихода к власти Дональда Трампа США лидировали по поставкам в Украину всех видов оружия, кроме танков. Помимо прочего, Вашингтон был первым по поставкам гаубиц, установок РСЗО и современных средств ПВО.

В категории защиты от ударов с воздуха Белый дом при Байдене обещал Киеву передать ещё 21 установку разных типов. Это самый большой пакет воздушной поддержки, которого ожидала Украина. Ещё 13 установок ПВО обещала дать Германия.

"Европейским союзникам Украины будет крайне сложно восполнить пробел, оставленный США", – делает вывод телеканал.

Ранее СМИ писали, что ведущие страны ЕС не поддерживают выделение 20 млрд евро помощи Украине.

Напомним, в Sky News утверждали, что американские самолёты повернули обратно после приказа Трампа об остановке помощи Украине.