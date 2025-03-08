После инаугурации Трампа атаки России на Украину стали более масштабными — ISW
После инаугурации президента США Дональда Трампа атаки России на Украину стали более масштабными.
Об этом свидетельствуют данные отчета Института изучения войны (ISW).
Как выяснилось, значительный рост количества ударов был зафиксирован в частности после телефонного разговора между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным 2 февраля.
Еще один всплеск активности был зафиксирован в конце февраля после переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, что привело к пиковым атакам по территории Украины.
При этом 6 и 7 марта российские силы осуществляли один из крупнейших ракетных и беспилотных ударов. Украинских военные сообщали, что по Украине было запущено 67 ракет и 194 дрона Shahed, из которых 100 дронов и несколько ракет были уничтожены украинскими силами ПВО.
Напомним, этой ночью три человека погибли в результате удара "Шахеда" по мясокомбинату в городе Богодухов Харьковской области.
Также этой ночью российская армия атаковала города Украины ударными беспилотники типа "Шахед". Попадания затронули Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Донецкую и другие области.