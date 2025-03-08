После инаугурации президента США Дональда Трампа атаки России на Украину стали более масштабными.

Об этом свидетельствуют данные отчета Института изучения войны (ISW).

Как выяснилось, значительный рост количества ударов был зафиксирован в частности после телефонного разговора между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным 2 февраля.

Еще один всплеск активности был зафиксирован в конце февраля после переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, что привело к пиковым атакам по территории Украины.

При этом 6 и 7 марта российские силы осуществляли один из крупнейших ракетных и беспилотных ударов. Украинских военные сообщали, что по Украине было запущено 67 ракет и 194 дрона Shahed, из которых 100 дронов и несколько ракет были уничтожены украинскими силами ПВО.

Напомним, этой ночью три человека погибли в результате удара "Шахеда" по мясокомбинату в городе Богодухов Харьковской области.

Также этой ночью российская армия атаковала города Украины ударными беспилотники типа "Шахед". Попадания затронули Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Донецкую и другие области.