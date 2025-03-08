Три человека погибли в результате удара "Шахеда" по мясокомбинату в городе Богодухов Харьковской области.

Об этом заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как стало известно, четыре российских беспилотника ударили по здания мясокомбината. На предприятии возник пожар, а также были разрушены производственные мощности.

"1:40 8 марта Богодуховский р-н, г. Богодухов. В результате попадания четырех БпЛА (типа "Шахед") на территории мясокомбината возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи", - написал Синегубов.

При этом еще 7 человек получили ранения – все мужчины. Спасатели ликвидировали возгорание и продолжают разбор завалов.

Никаких военных объектов рядом с уничтоженным заводом нет.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Также этой ночью российская армия атаковала города Украины ударными беспилотники типа "Шахед". Попадания затронули Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Донецкую и другие области.

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