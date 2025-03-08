В субботу, 8 марта, в Украине идет 1109-й день войны с Россией.

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Последние новости 8 марта

10.06 В Одессе беспилотники ночью снова ударили по объекту ДТЭК.

Компания напоминает, что это уже седьмая атака на энергетику региона за последние три недели.

09:55 Армия РФ начала наступление на Суджу, пишут российские военные паблики.

Подтверждений этому на данный момент нет.

09:23 Запрет на передачу Киеву разведданных США привел к большим потерям ВСУ.

К тому же Киев покинули западные специалисты, которые получали спутниковые разведданные и передавали их украинским военным.

Об этом сообщает Time со ссылкой на источники в Генштабе.

Издание считает, что остановка спутниковых данных от США помогла России продвинуться в Курской области, поставив украинскую группировку на грань окружения (об этом сейчас пишут многие западные СМИ).

При этом продвижении "погибли сотни украинских солдат", заявили журналу чиновники из Киева. Подробнее...

08:41 Британская газета The Telegraph также пишет об угрозе окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.

Издание увязывает российское продвижение с отключением от американских разведывательных данных.

"Российское продвижение по ключевому пути произошло вскоре после того, как США прервали обмен разведданными с Украиной. Ограничив наблюдение, США позволят россиянам действовать более свободно и планировать нападения без ведома Украины, считают эксперты", - говорится в статье. Подробнее...

08:38 Российские войска взяли три села в Курской области - Старую и Новую Сорочину, а также Николаевку. Это следует из обновленной карты украинского военного паблика Deep State.

Они расположены на северной оконечности украинского плацдарма, в районе недавно потерянных ВСУ Погребков.

08:24 О взрыве в Николаеве сообщают местные паблики.

В Воздушных силах ВСУ ранее сообщали об угрозе удара баллистикой.

08:11 Кадры после вчерашних ударов беспилотников по Одессе.

08:00 В Доброполье Донецкой области после вчерашнего удара по центру города уже 11 погибших и 30 пострадавших.