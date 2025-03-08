Российская армия снова запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед".

В результате атаки украинские города подверглись очередным разрушениям.

В Одессе повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома. Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС, Нацгвардия, подразделения горсовета и добровольцы.

По информации Одесской областной прокуратуры, поврежден и разрушен ангар с сельскохозяйственной техникой, четырехэтажное здание промышленного предприятия, помещение АЗС, автомагазин, СТО, автосалон и не менее 8 автомобилей.

Также беспилотники снова ударили по объекту ДТЭК. Компания напоминает, что это уже седьмая атака на энергетику региона за последние три недели.

Из-за атаки врага без электроснабжения осталось около полутора тысяч местных жителей.

На месте происшествия продолжают работу оперативные службы города, выясняя масштабы разрушений.

В Полтавской области беспилотник попал по объекту гражданской инфраструктуры, сообщает ОВА.

Есть разрушения, был пожар, который потушили. Отмечается, что на месте происшествия работали спасатели, предварительно пострадавших нет.

Ночью враг также атаковал город Ахтырка, что в Сумской области.

"В результате двух попаданий БПЛА по одной из общеобразовательных школ повреждены помещения учебного заведения, здание бассейна, гаража, а также школьный автобус," – говорится в сообщении ОВА.

Известно, что погибших или травмированных нет. В настоящее время на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Также сегодня дроны атаковали объекты в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Сумской и Одесской областях.

Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли удар по украинской энергетике и газовому сектору. Под массированным ракетно-дроновым обстрелом РФ была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.

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