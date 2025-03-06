Сегодня ночью россияне атаковали беспилотниками Харьков. Произошло попадание в многоэтажный дом. Пострадали два человека.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Враг атаковал Салтовский район беспилотниками", - говорится в сообщении.

Удар повредил крышу, лифтовую шахту, технический этаж и фасадную часть плит между 9 и техэтажами. Выбиты окна в соседних зданиях и детском саду. Пострадали 8 автомобилей.

Спасатели ГСЧС спасли женщину с инвалидностью.

Также сегодня ночью российские войска ударили по складскому помещению в Сумах. Погиб 32-летний мужчина, который работал охранником.

Напомним, вчера вечером военные РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате попадания в отель погибли три человека. Повреждены 14 многоквартирных домов, отделение почты, дом культуры, 12 магазинов, 19 автомобилей.

Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.