Беспилотники РФ атаковали Харьков. Попали в многоэтажку
Сегодня ночью россияне атаковали беспилотниками Харьков. Произошло попадание в многоэтажный дом. Пострадали два человека.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Враг атаковал Салтовский район беспилотниками", - говорится в сообщении.
Удар повредил крышу, лифтовую шахту, технический этаж и фасадную часть плит между 9 и техэтажами. Выбиты окна в соседних зданиях и детском саду. Пострадали 8 автомобилей.
Спасатели ГСЧС спасли женщину с инвалидностью.
Также сегодня ночью российские войска ударили по складскому помещению в Сумах. Погиб 32-летний мужчина, который работал охранником.
Напомним, вчера вечером военные РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате попадания в отель погибли три человека. Повреждены 14 многоквартирных домов, отделение почты, дом культуры, 12 магазинов, 19 автомобилей.
Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.
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