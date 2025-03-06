Сегодня ночью российские войска атаковали ударными дронами Сумы. Произошло попадание по складскому помещению на окраине города. Погиб мужчина.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Ночью россияне снова нанесли удары беспилотниками по областному центру, один из которых попал в складские помещения на окраине города", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела погиб 32-летний мужчина, который вероятно работал охранником, отметили в полиции.

На месте работали все экстренные службы и правоохранители зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства.

Позже стало известно, что атакой "Шахедов" был уничтожен терминал Новой почты. Об этом сообщили в компании.

Погиб сотрудник компании-подрядчика, сгорели 2576 посылок на 3,3 млн. грн. Людям выплатят компенсации.

Напомним, вчера вечером российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После прямого попадания в объект гражданской инфраструктуры возник пожар, есть погибшие и пострадавшие.

Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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