Вечером российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После прямого попадания в объект гражданской инфраструктуры возник пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, в результате удара есть раненые, в том числе в тяжелом состоянии.

В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что под удар попала пятиэтажная гостиница. Погиб человек, двое получили ранения.

Под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели.

Позже в ГСЧС сообщили об увеличении числа жертв и пострадавших. Заявляется, что погибли два человека, семеро ранены. Проводится эвакуация людей с 3 и 4 этажей отеля.

Также местные телеграм-каналы опубликовали видео момента прилета и поиска пострадавших после удара по гостинице.

Война в Украине идет 1106-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в Курской области. По данным украинского военного паблика Deep State, россияне за двое суток вернули под свой контроль более 40 квадратных километров территории. Также армия РФ продолжает свое практически ежедневное продвижение под Великой Новоселкой.

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