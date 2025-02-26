В Киевской области в результате ночной атаки дронов погибли два человека: сотрудница агентства "Укринформ", автор проекта "Нация непобедимых" Татьяна Кулик и ее супруг, хирург Павел Иванчев.

Некролог Кулик опубликовал "Укринформ".

Дрон влетел прямо к паре в спальню ее частного дома.

"Татьяна Кулик была замечательной журналисткой, делала много программ о нашей борьбе и наших героях. Еще вчера мы общались по поводу подготовки интервью Кирилла Буданова", – отметил генеральный директор "Укринформа" Сергей Череватый.

До прихода в агентство Кулик работала главным редактором редакции общественно-публицистических программ и ведущей "Центрального канала", Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей "Суспильного".

Кулик погибла вместе со своим супругом, хирургом-онкологом. Он был соавтором около двух сотен научных работ и двух десятков патентов.

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