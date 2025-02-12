Владимир Зеленский сообщил, что в первые дни полномасштабной войны на него были организованы покушения, в результате которых погибли люди внутри Офиса президента.

Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

"Были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди в Офисе президента. Были люди наши, которые защищали, была высадка десанта", - заявил президент.

По его словам, такое физическое давление Россия оказывала на него, требуя подписать мирный договор, от которого он отказался, считая его "предательством национальных интересов Украины".

Также Зеленский добавил, что в это время на него давили "разные люди", призывая уехать из страны, потому что "завтра Украину оккупируют, надо бежать".

Ранее интернет-издание Independent писало, что Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь с начала войны. Газета при этом сослалась на книгу "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена".

А бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Зеленский в первые дни войны скрывался в бункере, и западные лидеры с трудом могли до него дозвониться.