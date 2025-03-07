Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог объяснил цель прекращения военной помощи Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам Келлога, ответственность за такое решение лежит на самой Украине.

"Лучший способ, которым я могу это описать, — это что-то вроде удара мула деревянной доской поперек носа", - заявил спецпредставитель.

Он добавил, что это один из способов добиться реакции.

"Это пауза, а не конец, и теперь все зависит от них. Я знаю, что союзники, которые также поддерживают этот процесс, тоже как бы приостановили свою деятельность. С военной точки зрения любое перемещение ресурсов, особенно связанных с разведкой, весьма существенно", - сказал Келлог.

Напомним, у Трампа предупреждали, что условием для возобновления военной помощи Украине является согласие Киева на мирные переговоры.

А Келлог говорил, что возобновление американской военной помощи Украине зависит от готовности Киева к урегулированию и подписания сделки о полезных ископаемых. Также спецпредставитель заявлял, что глава Белого дома выступает за перезагрузку отношений Вашингтона и Москвы ради завершения войны в Украине.