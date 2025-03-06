В том, что США ограничили Украине доступ к разведывательным данным и прекратили военную поддержку, виноват Владимир Зеленский.

Об этом во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

По его словам, Зеленского предупреждали, что "никто не противоречит президенту США в Овальном кабинете" и что переговоры будут после соглашения, а "он не захотел".

Келлог также сказал, что "Украина и Россия должны помириться при любых условиях".

По его словам, Дональд Трамп не считает, что США в российско-украинской войне должны занять чью-то сторону, и не хочет, чтобы какая-либо из сторон победила другую. Противоположный подход вовлек бы США в "бесконечную прокси-войну" в ущерб американским интересам национальной безопасности.

"Президент Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]. Президент Трамп не подходит к этому вопросу с позиции получения одной из сторон преимущества над другой, он сосредоточен на мире", - сказал Келлог.

Еще он сообщил, что Зеленский пытался заставить Трампа "подписать соглашение о продолжении финансирования Украины, чтобы дать ей преимущество над Россией".

Как мы писали, на том же мероприятии Келлог сказал, что Трамп выступает за перезагрузку отношений США с РФ ради завершения войны в Украине.

Между тем эксперты считают, что остановка обмена разведданными со стороны президента США нанесет серьезный удар по Украине.

