Британские ракеты Storm Shadow стали "бесполезными" в Украине из-за блокировки разведданных - СМИ
США запретили Британии делиться своими разведданными с Украиной, а потому британские ракеты Storm Shadow, вероятно, стали "бесполезными" в Украине.
Об этом пишет Daily Mail.
"Поставляемые Британией ракеты Storm Shadow бесполезны в Украине теперь, когда президент Трамп заблокировал передачу американских разведданных союзникам", - говорится в статье.
Издание отмечает, что такой запрет получил не только Лондон.
При этом Франция, поставляющая аналогичные ракеты Scalp, заявляла, что готова делиться с Украиной своими данными.
По данным СМИ, Украина получала 80% разведданных от союзников, в основном от США.
Напомним, 5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной. По его словам, США предприняли такой шаг, чтобы "привлечь всех к продвижению мира во всем мире".
Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.
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