Остановка обмена разведданными со стороны президента США Дональда Трампа нанесет серьезный удар по Украине.

Об этом пишет обозреватель Марк Галеотти для журнала The Spectator.

Приостановка обмена разведданными оказывает немедленное воздействие на ВСУ, в отличие от остановки поставок боеприпасов и военной техники, которые Украина могла накопить на несколько месяцев.

Наиболее ценные данные, которые передавали США - спутниковые изображения и сигнальная разведка в режиме реального времени, - критически важны для нацеливания дальнобойных ударов и раннего предупреждения о возможных атаках.

Это обеспечивала спутниковая съемка, беспилотники Global Hawk, разведывательные самолеты Poseidon и Rivet Joint. Благодаря им Украина через США владела детализированной картиной боевых действий.

Украинская разведка не может в полной мере заменить этот объем информации. Западные союзники лишь частично смогут восполнить этот пробел. Их потенциал с американским несопоставим. Если разведывательный бюджет США составляет около 100 млрд долларов, то у Великобритании только 6,45 млрд долларов. К тому же американцы запретили британским агентствам передавать Украине материалы, содержащие американские данные.

"Американцы запретили британским агентствам делиться любыми продуктами, использующими или зависящими от их разведданных, которые когда-то были закодированы как "Rel UKR" или Releasable to Ukraine", - говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что британские ракеты Storm Shadow стали "бесполезными" в Украине из-за блокировки разведданных.

По данным СМИ, Украина получала 80% разведданных от союзников, в основном от США.