Украина и США могут подписать соглашение о недрах в ходе встречи на следующей неделе в Эр-Рияде, но пока такой четкой договоренности нет.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что бесспорно эта встреча, которая состоится в Саудовской Аравии, является одной из поводов (чтобы подписать соглашение с США о минералах – Ред.). Это правда. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим, как дальше будут развиваться события", - сказал Тихий.

Ранее Bloomberg писал, что США требуют от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с РФ в качестве условия подписания сделки о полезных ископаемых.

Также в публикации отмечается что в ближайшие дни могут произойти подвижки с соглашением. Другие источники предупредили издание, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что меняет свое мнение.

Напомним, сделка должна была быть подписана Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом ровно неделею назад в Белом доме, но этого не случилось из-за публичной перепалки президентов.