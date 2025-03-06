США требуют от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с РФ в качестве условия подписания сделки о полезных ископаемых.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сказано в публикации, Вашингтон дал понять европейским чиновникам, что президент США Дональд Трамп хочет связать сделку Вашингтона и Киева об ископаемых с согласием украинской стороны на быстрое прекращение огня с Россией.

Владимир Зеленский должен согласиться "на ощутимый путь к перемирию и переговоры с Москвой".

"Эти дополнительные условия являются основной причиной, по которой соглашение об экономическом сотрудничестве еще не подписано несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского о том, что они готовы на это", - пишет агентство.

Также в публикации отмечается что в ближайшие дни могут произойти подвижки с соглашением. Другие источники предупредили издание, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что меняет свое мнение.

Вчера СМИ передавали, что Трамп решил ужесточить условия ресурсной сделки с Украиной.

Украинская сторона говорит о готовности подписать соглашение.