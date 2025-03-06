Прекращение огня с Россией. Трамп поставил новое условие для подписания сделки о недрах Украины - Bloomberg
США требуют от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с РФ в качестве условия подписания сделки о полезных ископаемых.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как сказано в публикации, Вашингтон дал понять европейским чиновникам, что президент США Дональд Трамп хочет связать сделку Вашингтона и Киева об ископаемых с согласием украинской стороны на быстрое прекращение огня с Россией.
Владимир Зеленский должен согласиться "на ощутимый путь к перемирию и переговоры с Москвой".
"Эти дополнительные условия являются основной причиной, по которой соглашение об экономическом сотрудничестве еще не подписано несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского о том, что они готовы на это", - пишет агентство.
Также в публикации отмечается что в ближайшие дни могут произойти подвижки с соглашением. Другие источники предупредили издание, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что меняет свое мнение.
Вчера СМИ передавали, что Трамп решил ужесточить условия ресурсной сделки с Украиной.
Украинская сторона говорит о готовности подписать соглашение.