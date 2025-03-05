Украинские военные перестали получать данные для ударов HIMARS ещё до встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом и прекращения поставок американской военной помощи.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

По словам одного из них, как минимум одно из подразделений ВСУ, работающих с HIMARS, за последний месяц не получало координат для ударов дальше, чем на 60 км от линии соприкосновения.

Развединформация позволяла Украине использовать предоставленные США системы HIMARS для запуска ATACMS по целям в том числе на территории РФ.

"Однако в последние недели эти координаты перестали поступать", – сказал изданию военнослужащий ВСУ.

Ранее сообщалось, что сегодня Вашингтон также перекрыл канал оповещений о воздушных атаках.

Напомним, как писала газета The New York Times, после слов Зеленского о готовности сотрудничать с США Трамп не отменил запрет на поставки оружия Украине.

Между тем в Белом доме оценили готовность Зеленского к переговорам о мире как "позитивный шаг вперед".