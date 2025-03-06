Ведущие страны Европейского союза не поддерживают выделение 20 миллиардов евро помощи Украине. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

"Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия говорят так: Хорошо. Это прекрасно, что они проявили инициативу, но сама по себе она не совместима с тем, как мы функционируем. Мы уже даем помощь", – говорит источник.

Другие 10-12 стран ЕС поддерживают выделение этой помощи, в частичности, страны Северной, Восточной Европы и Балтии.

Ранее Politico сообщало, что от выделения этой помощи отказались из-за позиции Венгрии. Отмечается, что решение было принято еще до ссоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Между тем, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "половина отданных Украине денег украдена". Он заявляет, что будет поднимать вопрос коррупции в Украине в Евросовете.

"ЕС вливает деньги в Украину, а огромная их часть просто теряется в Украине", - заявил Фицо.

Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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