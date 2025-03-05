Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план вооружения Евросоюза на 800 миллиардов евро.

Европейские СМИ называют его нереалистичным.

"Мы живем в эпоху перевооружения. Перевооружение Европы может мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы ради безопасной и устойчивой Европы", - заявила фон дер Ляйен.

В ее плане первым шагом предлагается снять ограничение с бюджетных дефицитов стран ЕС без запуска процедуры долга, что во многих странах, например в Германии, сейчас мешает наращивать военные расходы. Далее по плану следует выделить 150 миллиардов евро кредитов на совместные закупки в таких областях, как противовоздушная оборона, беспилотники, военная мобильность и киберзащита. Затем необходимо предложить "дополнительные возможности и стимулы" для стран ЕС, если они решат увеличить военные расходы и мобилизовать частный капитал для военных инвестиций.

Издание Euroactiv считает этот план практически невоплотимым, так как он не предусматривает выделения новых средств и возлагает бремя поиска реальных денег на плечи государств - членов ЕС.

"Эта цифра (800 миллиардов евро) основана скорее на надеждах и догадках, чем на реалистичной основе, позволяющей немедленно реформировать недопроизводство и инвестиции в оборону в странах блока", - пишет обозреватель издания Орели Пюнье.

План будут обсуждать на завтрашнем саммите лидеров ЕС.

Напомним, накануне в Евросоюзе отказались от решения о выделении 20 миллиардов евро военной помощи Украине.

Недавно СМИ писали, что в локомотиве Евросоюза ФРГ хотят увеличить военные расходы до 200 миллиардов евро.