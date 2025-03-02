Европе не хватает единой политической воли, чтобы провести стремительные действия по поддержке Украины и наращиванию собственной военной силы.

Об этом сообщает The New York Times.

"Потребуются годы, чтобы создать оружейные системы и военные возможности, необходимые Европе для полной независимости в военной сфере. А поддержка Украины в то же время, когда идет наращивание собственной обороны, потребует стремительных действий и единой политической воли, чего Европейскому Союзу часто не хватает", - говорится в статье.

План, который готовят на саммит 6 марта, включает призывы к ускоренному усилению обороноспособности ЕС и более четкому определению возможных гарантий безопасности для Украины. Также будут обсуждаться миротворцы для Украины и отправка "лучших переговорщиков" к Трампу, чтобы убедить его поддерживать Киев и дальше.

Но, несмотря на громкие заявления, перехода Европы к "большей оборонной автономии" окажется непростой задачей. Помимо денег, Америка поставляет критически важные системы вооружения и другое военное оборудование, которое будет крайне сложно быстро заменить.

Также проблема заключается в том, что увеличение военных расходов обычно означает сокращение расходов на другие приоритеты, такие как здравоохранение и социальные выплаты. А учитывая экономические трудности и бюджетные ограничения в Германии, Франции и более мелких экономиках вроде Бельгии, найти политическую волю для увеличения расходов оказалось сложно.

"Когда дело доходит до поиска дополнительных средств для поддержки Украины, европейцы не говорят единым голосом", - говорится в статье. И, хотя еврочиновники надеялись, что тон Трампа к Зеленскому подтолкнет сомневающиеся страны в сторону повышения военных расходов, единства по-прежнему нет.

Венгрия, скорее всего, выступит против нового пакета помощи Украине, что может вынудить ЕС потратить время на сбор средств у отдельных стран-членов вместо того, чтобы принять пакет на уровне всего блока, так как для этого требуется единогласие", - пишет газета.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет помогать Украине ни финансово, ни военной помощью и что он заблокирует любую резолюцию саммита ЕС, если там не будет содержаться призыв к скорейшему прекращению огня.