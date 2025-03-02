США и "друг Путина" занимаются возобновлением работы газопровода "Северный поток-2" в Европу. Это "демонстрирует масштаб сближения Дональда Трампа с Москвой".

Об этом сообщает Financial Times.

По словам источников, инициатором сделки стал Маттиас Варниг, бывший агент и личный друг Путина, который до 2023 года возглавлял материнскую компанию "Северного потока-2" при "Газпроме".

План Варнига, как утверждают источники, предполагал установление контактов с командой Трампа через американских бизнесменов в рамках неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине и углубления экономических связей между США и Россией.

По словам официальных лиц в Вашингтоне, некоторые деятели администрации Трампа знают об инициативе и рассматривают ее как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой. Команда рассматривает трубопровод "как стратегический актив, который можно использовать в переговорах о мире в Украине".

Один консорциум инвесторов из США уже разработал предварительные условия сделки с "Газпромом" после снятия санкций, сообщил источник. Высокопоставленные чиновники ЕС в курсе этих переговоров, после чего "лидеры нескольких европейских стран выразили обеспокоенность".

"Новый план в теории мог бы дать США беспрецедентное влияние на энергоснабжение Европы, особенно после того, как страны ЕС сократили зависимость от российского газа после вторжения России в Украину", - пишет издание.

Однако для всего этого США должны снять санкции против России, а Германия - разрешить транспортировку газа покупателям в Европе.

При этом Варниг заявил Financial Times, что "не участвует в переговорах с американскими политиками или бизнесменами" и что, будучи лицом, находящимся под санкциями США, он "соблюдает все соответствующие правила".

Ранее Bloomberg сообщал, что немецкие промышленники призвали вернуть в Германию российский газ после завершения военных действий в Украине.

А журнал The Economist писал, что Европа присматривается к возобновлению масштабных закупок российского газа, чтобы оживить умирающую европейскую промышленность и успокоить домохозяйства.