Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военным путем. А также заблокирует решения саммита Евросоюза по Украине, если там не будет упомянута необходимость перемирия.

Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

"Если на саммите не будет признано, что существуют иные точки зрения, кроме продолжения войны, в четверг Европейский совет может не прийти к соглашению по украинскому вопросу", - написал Фицо.

Он также заявил, что необходимо возобновить транзит газа через Украину в Словакию.

"Словакия предлагает включить в итоги саммита ЕС (четверг, 6 марта 2025 года), среди прочего, необходимость немедленного перемирия (независимо от момента достижения окончательного мирного соглашения), что президент Зеленский и большая часть стран-членов ЕС отвергают. Словакия требует, чтобы в итогах саммита была четко сформулирована необходимость повторного открытия транзита газа через Украину в Словакию и Западную Европу", - добавил он.

Напомним, в Словакии заговорили о желании вернуть потраченные на помощь Украине средства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз на саммите рассмотрит предоставление Украине нового масштабного пакета финансовой помощи на сотни миллиардов евро, однако реализация такого проекта займет годы.