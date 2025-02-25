В Словакии заговорили о желании вернуть потраченные на помощь Украине средства.

Об этом заявил на своей странице в Facebook Андрей Данко, лидер "Словацкой национальной партии", которая входит в коалицию с партией премьер-министра страны Роберта Фицо.

По его словам, на фоне заявлений американцев Словакия не будет молчать.

"Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро – это огромные деньги. Если немцы вместе с французами и американцами будут требовать вернуть свои деньги, Словакия не может молчать. Посмотрим, предаст ли Зеленский Европу и отдаст ископаемые Трампу, потому что тогда он будет врать Европейскому Союзу", – сказал Данко в видеообращении.

Также он отметил, что через три года после вторжения России в Украину люди начинают прозревать.

"Россияне останутся там, где они есть. Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали", – подчеркнул Данко.

Напомним, Штаты хотят получить от Украины 500 миллиардов долларов за оказанную ранее помощь за счет, в частности, полезных ископаемых.

Евросоюз предложил Украине свою, альтернативную американской, сделку о полезных ископаемых, заявляя, что она будет выгодна обеим сторонам - в отличие от того, что требует президент США Дональд Трамп.