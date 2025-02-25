Евросоюз предлагает Украине свою, альтернативную американской, сделку о полезных ископаемых, заявляя, что она будет выгодна обеим сторонам, в отличие от того, что требует президент США Дональд Трамп.

Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что представил альтернативное предложение украинским чиновникам, с которыми встретился вчера в Киеве, передает Politico.

"Украина может предоставить 21 из 30 важнейших материалов, необходимых Европе, в рамках взаимовыгодного партнерства. Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не потребуем сделки, которая не будет взаимовыгодной", - сказал Сежурне.

Напомним, вчера Трамп заявил, что сделка о ресурсах Украины будет подписана "очень скоро". Украина пока не соглашалась с предложенной американцами редакцией, призывая вписать в нее гарантии безопасности. Американцы хотят, чтобы Украина выплатила им 500 миллиардов долларов за счет своих ресурсов за предоставленную ранее помощь.

Также накануне западные журналисты публиковали проект сделки о недрах между Киевом и Вашингтоном.