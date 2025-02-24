Украине потребуются сотни лет, чтобы выплатить своими недрами заявленный США долг в полтриллиона долларов за военную помощь.

Такие подсчеты произвел британский журнал The Economist.

Источники издания сообщили, что в последней версии соглашения об ископаемых американская сторона предлагает Украине создать фонд, в который она будет переводить половину будущих государственных прибылей от природных ресурсов и инфраструктуры, такой как порты, пока фонд не достигнет 500 миллиардов долларов. Об этом фонде уже писала газета The New York Times.

"При нынешних темпах государственных доходов на это уйдут сотни лет. Это было бы колоссальным бременем для маленькой бедной страны, более чем вдвое превышающим весь ВВП Украины", - прокомментировало новость издание.

Украинский чиновник заявил, что "если мы подпишем это в нынешнем виде, завтра нас вышвырнут из офиса и линчует разъяренная толпа".

Он рассказал, что когда Украина отказалась подписывать первую версию соглашения, Дональд Трамп "послал очень высокопоставленного парня, который говорит только цифрами и без эмоций, без сочувствия, без ничего". Им были выдвинуты "неявные угрозы", а тон был "покровительственным".

"Американцы сказали: это сделка любви. Мы заботимся о вас, но вы не хотите попасть в беду", - сказал украинский источник.

Украинские чиновники называют переговоры об ископаемых вымогательством. США уже трижды меняли условия сделки — от плохих к лучшим, а затем к катастрофическим. Последний вариант, предложенный министром торговли Говардом Лютником, требует передачи ресурсов без гарантированной военной помощи.

Издание предполагает, что за отказ подписать и вторую версию соглашения против Украины могут применить ограничения, например, отключить Starlink.

"И это ещё не худшее, что может случиться. Все остальное, что произойдет позже, будет хуже", - считает украинский источник.

Сегодня бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал соглашение между Украиной и США о месторождениях аферой.

Владимир Зеленский вчера объявил, что Украина не признает долга перед США за уже оказанную помощь и не собирается ее компенсировать американцам.