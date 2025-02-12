Газ, который Украина в настоящее время импортирует из Европы, является российским.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар на своей странице в Facebook.

Отвечая на утверждение словацких журналистов о том, что Братислава поставляет газ Украине, он сообщил о прямом участии Словакии в получении Украиной российского газа.

"Правда в том, что российский газ, который Украина купила за рубежом, течет в Украину через словацкую территорию", - написал он.

Напомним, западные СМИ сообщали о начале активного импортирования Украиной газа из Венгрии, Словакии и Польши из-за дефицита на внутреннем рынке. Согласно статистическим данным, Украина импортирует 7,1 млн кубометров газа из Венгрии, 7,3 млн кубометров из Словакии и 1,8 млн кубометров из Польши.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо грозил Украине перекрытием транзита этого газа. По его словам, российский газ начал поступать в Словакию по "Турецкому потоку" благодаря усилиям российской и турецкой сторон.

Мы подробно разбирали, почему в Украине резко закончился газ и его начали импортировать, причем по рекордным ценам.