"Имеем моральное право". Премьер Словакии пригрозил Украине перекрыть импорта газа из Европы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что способен повлиять на остановку импорта газа из Европы в Украину.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
По его словам, российский газ начал поступать в Словакию по "Турецкому потоку" благодаря усилиям российской и турецкой сторон, за что словаки "должны их поблагодарить".
"Однако я не помню, чтобы "Прогрессивная Словакия" (партия словацкой парламентской оппозиции - Ред.) была в Москве или Анкаре, они туда даже не ездили. Я ожидаю от оппозиции благодарности за то, что газ уже несколько дней поступает на Украину по реверсной трубе. Газ, без которого Украина замерзнет. Словакия не играет в этом никакой роли. Поставщики - иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть методы прекращения зарубежных поставок в Украину в объеме около 7,5 млн кубометров в сутки", - сказал Фицо.
Он утверждает, что эти поставки оказывают еще большее давление на цену газа на европейском рынке.
"Мы активно обсуждаем эту тему как на внутреннем, так и на европейском уровне, поскольку Европа выставляет себя в дураках. Украина может причинять ей столько вреда, сколько захочет. Однако Европа не может ничего сделать с Украиной", - заявил премьер Словакии.
Недавно Фицо обвинял Киев в организации протестов в Словакии.
Ранее сообщалось, что Украина начала активно импортировать газ из Венгрии, Словакии и Польши из-за дефицита на внутреннем рынке.
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