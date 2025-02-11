Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что способен повлиять на остановку импорта газа из Европы в Украину.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

По его словам, российский газ начал поступать в Словакию по "Турецкому потоку" благодаря усилиям российской и турецкой сторон, за что словаки "должны их поблагодарить".

"Однако я не помню, чтобы "Прогрессивная Словакия" (партия словацкой парламентской оппозиции - Ред.) была в Москве или Анкаре, они туда даже не ездили. Я ожидаю от оппозиции благодарности за то, что газ уже несколько дней поступает на Украину по реверсной трубе. Газ, без которого Украина замерзнет. Словакия не играет в этом никакой роли. Поставщики - иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть методы прекращения зарубежных поставок в Украину в объеме около 7,5 млн кубометров в сутки", - сказал Фицо.

Он утверждает, что эти поставки оказывают еще большее давление на цену газа на европейском рынке.

"Мы активно обсуждаем эту тему как на внутреннем, так и на европейском уровне, поскольку Европа выставляет себя в дураках. Украина может причинять ей столько вреда, сколько захочет. Однако Европа не может ничего сделать с Украиной", - заявил премьер Словакии.

Недавно Фицо обвинял Киев в организации протестов в Словакии.

Ранее сообщалось, что Украина начала активно импортировать газ из Венгрии, Словакии и Польши из-за дефицита на внутреннем рынке.

Мы разбирали, почему в Украине резко закончился газ и его начали ввозить по рекордным ценам.