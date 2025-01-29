Министерсво иностранных дел Словакии вызвало посла Украины Мирослава Кастрана и выразило ему протест из-за "вмешательства Киева во внутренние дела страны".

Об этом сообщил местный новостной портал Aktuality.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо обвинил Банковую в организации антиправительственных протестов в Братиславе и других городах своей страны.

Ранее Фицо рассказал, как Зеленский прислал ему на подпись протокол их несостоявшейся встречи, где были прописаны гарантии членства Украины в НАТО.

По словам премьера Словакии, своим нежеланием встретиться в Давосе украинский лидер дал понять, что не собирается менять своё решение относительно транзита голубого топлива из РФ.

Также мы сообщали что Фицо грозит заблокировать помощь Украине от ЕС, если Киев не возобновит транзит российского газа через свою территорию.

"Угроза ответных мер – единственный язык, который понимает Зеленский. Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии", – объяснил глава правительства Словакии.