Новые власти Германии хотят выделить до 200 миллиардов евро кредита на свою военные расходы. Часть денег из этого фонда могут направить на помощь Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, будущий канцлер Фридрих Мерц уже обсуждает с СДПГ, как обойти жесткие ограничения Германии на государственные заимствования.

Сделать это через новый парламент будет сложно, так как оппозиция получила на выборах блокирующее меньшинство. А потому возможно голосование текущим созывом, который будет заседать до 24 марта. Но для этого нужно согласие СДПГ.

Обсуждается идея создать новый фонд, расширить существующий в размере 100 млрд евро или увеличить размер госзаимствований, изменив "долговой тормоз".

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия не может позволить себе тратить 5% ВВП на оборону, как того требует президент США Дональд Трамп.

Напомним, как свидетельствуют новые данные опросов, почти половина жителей Германии (46%) больше не хотят, чтобы новое правительство продолжало поддерживать Украины финансами и поставкой вооружений.