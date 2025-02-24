Лидер выигравшего парламентские выборы в Германии блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц сообщил о начале переговоров с СДПГ для формирования нового коалиционного правительства ФРГ.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.



По словам Мерца, сформировать коалиционное правительство предполагается "примерно к Пасхе", в этом году в Германии она приходится на 20 апреля.



В ближайшее время Мерц намерен поговорить с канцлером Олафом Шольцем и сопредседателем СДПГ Ларсом Клингбайлем. Лидер блока ХДС/ХСС ожидает, что "федеральное правительство больше не будет принимать никаких долгосрочных решений без нашего участия".



Миграционная политика, экономическая политика, а также внешняя политика и политика безопасности - такие три приоритетные темы назвал Мерц для обсуждения с социал-демократами. Политик уверен в возможности прийти к компромиссам.

"Я рассчитываю на то, что и сама СДПГ осознает, что это сейчас крайне необходимо, поскольку она очень близка к экзистенциальному кризису", - добавил он.

В возможной конфигурации коалиционного правительства в ФРГ разбирался телеграм-канал "Политика Страны".

"Исходя из итогов выборов в Германии наиболее вероятная коалиция в новом Бундестаге будет состоять из победителя выборов - ХДС/ХСС Мерца (он станет канцлером) и СДПГ Шольца (но уже, скорее всего, без нынешнего канцлера).

На двоих у этих партий 328 мест (для большинства нужно 315).

"Зеленых" им брать в коалицию не обязательно. Тем более, что у ХДС/ХСС много было претензий к экономической программе "зеленых". А потому, вероятно, коалицию и правительство сформируют без них. Там будут только партия Мерца и социал-демократы. С ультраправой АдГ, как уже заявил Мерц, он блокироваться не будет.

Такая конфигурация коалиции означает, что существенных изменений политика Германии в отношении Украины вряд ли претерпит. Хотя Мерц и делал заявления о необходимости, например, поставок ВСУ ракет Taurus, но против этого выступают социал-демократы. А потому, вероятно, в правительстве они продолжат блокировать данный вопрос. Также как и тему конфискации замороженных российских активов, против чего выступал Шольц. Также в СДПГ традиционно сильны позиции тех, кто выступает за переговоры с Россией. Соответствующие заявления ранее делали функционеры партии на разных уровнях.

Изменения позиции социал-демократов по этим вопросам возможны разве что в случае радикальной смены всей стратегии ЕС в отношении Украины. Учитывая нарастающее напряжение в отношения по линии Украина-США и Европа-США, таких изменений исключать нельзя. Хотя какими именно они будут пока сказать трудно. Они могут быть как в виде резкого усиления поддержки Украины, так и в виде активизации усилий Европы по завершению войны", - пишет "Политика Страны".

Напомним, берлинская пресса называет Фридриха Мерца "последним патроном истеблишмента", в случае провала которого на должности канцлера к власти придут ультраправые.

Тем временем Трамп приветствовал победу консерваторов на выборах в ФРГ и заявил, что это "великий день для Германии и Америки".