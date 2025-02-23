Президент США Дональд Трамп приветствовал победу консерваторов на парламентских выборах в ФРГ.

Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.

"Похоже, что консервативная партия в Германии одержала победу на очень крупных и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от политики, лишённой здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции, которая преобладала многие годы", – написал президент США.

Трамп заявил, что "это великий день для Германии и для Соединённых Штатов Америки под руководством джентльмена по имени Дональд Дж. Трамп".

Напомним, что первые два места на выборах в Бундестаг заняли правоцентристская партия Христианско-демократический союз и ультраправая партия "Альтернатива для Германии". Вероятнее всего, что коалицию они не образуют, и ХДС вступит в союз с партиями левого толка.

При этом берлинская пресса называет Фридриха Мерца "последним патроном истеблишмента", в случае провала которого на должности канцлера к власти придут ультраправые.

Ранее СМИ писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с лидером АдГ Алисой Вайдель в Германии.