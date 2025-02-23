В Германии сегодня, 23 февраля, проходят внеочередные выборы в Бундестаг. По итогам голосования определится новый канцлер ФРГ.

По опросам, которые публиковались за два дня до выборов, лидирующую позицию занимал блок ХДС/ХСС (28%), за ним шла "Альтернатива для Германии" (21%), за которую агитирует Илон Маск. Правящие ныне партии СДПГ и "Зеленые" имели по 16% и 14% соответственно.

Наиболее вероятный кандидат в канцлеры таким образом - глава ХДС Фридрих Мерц. Что о нем известно, а также как эти выборы повлияют на Германию и Украину, мы анализировали в отдельном материале.

В Киеве загримированная под Гитлера активистка Femen оголила грудь и нарисовала свастику на здании немецкого посольства. Таким образом она выразила протест в отношении партии "Альтернатива для Германии", которая сегодня может занять второе место на выборах в Бундестаг.

На ее теле также была нацистская символика и слоган "Хайль Вайдель" (Алиса Вайдель - глава "АдГ"). Она выкрикивала "Вайдель - шлюха Путина" и зиговала.

Охрана пыталась оттеснить женщину от посольства, но по итогу она ушла сама.

Напомним, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и фаворит в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в будущем необходимо наладить хорошие отношения с Россией.