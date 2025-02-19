Русский язык в Германии на третьем месте по распространенности после немецкого и турецкого.

Об этом сообщает немецкая газета Deutsche Welle.



Согласно данным издания, большинство жителей Германии (77 процентов) разговаривают дома только на немецком языке. Это касается как коренных немцев, так и людей с иностранными корнями. Еще 17 процентов используют дома для общения наряду с немецким другой язык.



В этой группе одна четверть считает немецкий язык своим родным языком, а остальные разговаривают преимущественно на другом языке. К наиболее распространенным языкам, на которых говорят дома в Германии, относятся турецкий, русский и арабский языки.

Среди тех домашних хозяйств, где не говорят на немецком, на турецком говорят 14%, на русском языке - 12%, на арабском - 9%.

Ранее мы писали, что четверть местных советов в Украине проводят заседания на русском языке.

Также мы публиковали данные опроса, согласно которым почти каждый пятый украинец испытывает нетерпимое отношение к русскоговорящим согражданам.

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