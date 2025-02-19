В Германии русский язык занял третье место по распространенности после немецкого и турецкого - DW
Русский язык в Германии на третьем месте по распространенности после немецкого и турецкого.
Об этом сообщает немецкая газета Deutsche Welle.
Согласно данным издания, большинство жителей Германии (77 процентов) разговаривают дома только на немецком языке. Это касается как коренных немцев, так и людей с иностранными корнями. Еще 17 процентов используют дома для общения наряду с немецким другой язык.
В этой группе одна четверть считает немецкий язык своим родным языком, а остальные разговаривают преимущественно на другом языке. К наиболее распространенным языкам, на которых говорят дома в Германии, относятся турецкий, русский и арабский языки.
Среди тех домашних хозяйств, где не говорят на немецком, на турецком говорят 14%, на русском языке - 12%, на арабском - 9%.
Ранее мы писали, что четверть местных советов в Украине проводят заседания на русском языке.
Также мы публиковали данные опроса, согласно которым почти каждый пятый украинец испытывает нетерпимое отношение к русскоговорящим согражданам.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.