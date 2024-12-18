Глава МИД Латвии Байба Браже возмутилась после того как в столице её страны ей попался таксист, который говорил на русском языке. Извозчик оказался беженцем из Украины.

Об инциденте дипломат заявила на своей странице в соцсети.

Как следует из рассказа Браже, водитель, услугами которого она воспользовалась, мог общаться с ней только на русском языке. Министр потребовала от компании-агрегатора Bolt, где работает мужчина объяснений.

В конечном итоге министр получила извинения – компания сообщила ей, что этот водитель прибыл из Украины и не знает латышского.

не менее министр заявила, что "русский не должен быть единственным языком общения".

Ранее в Германии преподаватель украинского предъявила претензии ученице и её матери за разговоры на русском языке.

Классный руководитель предложил написать жалобу, так как по законам Германии дискриминация по языковому признаку запрещена.

Также мы сообщали, что в офисе Владимира Зеленского назвали "позорным актом пропаганды" показа фильма о российских солдатах на Венецианском фестивале.