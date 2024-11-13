Суд Евросоюза запретил Украине использовать торговую марку "Русский военный корабль, иди на х@й!".

Об этом сообщает Sky News.

Украинская пограничная служба более двух лет борется за регистрацию этой фразы в качестве торговой марки, соответствующая заявка была подана в Офис интеллектуальной собственности ЕС еще в 2022 году.

Однако европейские чиновники не раз отказывали в регистрации.

Общий суд ЕС сегодня поддержал это решение, заявив, что фраза "не способна выполнять основные функции торговой марки" и является "лишь политическим лозунгом".

Напомним, что словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" назвал фразу "русский военный корабль, иди на х@й" главным "словом" 2022 года.

Также мы писали, что авторство фразы про "русский военный корабль" приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову. Сам он в комментариях этого не отрицал. Однако в 2023 году сообщалось, что из российского плена удалось освободить пограничника и настоящего автора знаменитой фразы про "русский военный корабль".

Начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" рассказал, что россияне не только требовали от защитников Змеиного сдаться, но и предлагали за это работу и большую зарплату. Но пограничники указали направление российскому кораблю.